《热点透视》英国大选尘埃落定，银行业者获游说良机

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 王颖

路透伦敦5月11日 - 英国银行业者几乎高兴得要跳起舞来了。5月8日保守党意外赢得多数席位之后，银行股劲扬，一定程度而言是忧虑解除带来的提振。如果换成是左倾的反对党工党入阁，那么银行业将面临更高税赋。而现在，就连近期加重银行业负担的法案，也有望废除。

金融业者对两项关键政策很有意见。其一是英国银行税，它本质上是针对资产负债表征收的税种，自全球金融危机以来已调高九次，银行税的课征目标一年纳税30亿英镑，英国注册的银行业者贡献其中的五分之四。其二是所谓的“围栏政策”--要求银行将零售银行的资本资金与投资银行部门隔离开来，这可能会花掉英国银行业者大约40亿英镑，并使它们在全球同业面前处于劣势。

即便英国保守党财政大臣奥斯本同情银行业者，他也面临一个问题。在推出这两项政策的2010-2015年联合政府中，保守党是主要执政伙伴。不过还是有理由听听银行业者的说法。

银行税的初衷是促使银行减少对批发融资的依赖，从而提高它们的安全性，但这种作用已失效日久。现在它只是一种税收工具，因而给汇丰 和渣打 等银行带来特别大的压力。这两家银行已威胁要离开英国，因为它们的课税基础是全球性的资产负债表。

与此同时，围栏政策已基本被全球银行退场处置规定所取代，该规则将于今年秋季签署。如果一家银行可以有序退场，那么围栏政策背后的理念就显得有些多余了。

银行业者可能将把游说重点放在奥斯本的秋季财政报告上，这也是一种期中预算报告。甩掉围栏政策将在不伤害政府财政的情况下为银行业带来现时刺激。虽然这是合理选择，但由于该措施已经通过立法，要想取消将不容易。