中国房地产：1-4月房地产开发投资同比增6%，新开工面积下滑17.3%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京5月13日 - 中国国家统计局周三公布，1-4月房地产开发投资同比增6%；1-3月为增长8.5%。
统计局并公布，1-4月房屋新开工面积同比下降17.3%；商品房销售面积同比下降4.8%，销售额降3.1%。
此前数据显示，1-3月房屋新开工面积同比下降18.4%；商品房销售面积同比下降9.2%，销售额降9.3%。(完)
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） (发稿 侯向明；审校 黄凯)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。