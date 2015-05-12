欧洲个股：蒂森克虏伯同意收购一中国钢板企业股权，扩大在中国投资

路透法兰克福5月12日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯 表示，已经同意收购一家中国钢板企业的股权，藉以强化公司在中国西南部汽车制造商间的地位。

蒂森克虏伯周二表示，正在收购鞍钢集团旗下一事业的12.5%直接股权及37.5%间接股权；鞍钢集团正在重庆兴建一热浸镀锌板厂。

蒂森克虏伯与鞍钢 已经拥有一家合资公司--鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司(Tagal)，隶属于蒂森克虏伯的Steel Europe部门的一部分。

蒂森克虏伯在一份声明稿中指出，“这项协议将让蒂森克虏伯进一步强化其在迅速成长的中国汽车业中的供应商地位，特别是对于高阶市场而言。”

该公司并未提供交易的财务细节。

蒂森克虏伯表示，中国业务平均成长率约9%，9月止的2013/14财年中国营收达到25亿欧元(28亿美元)。

上一个财年中，蒂森克虏伯资本支出为12.6亿欧元，其中有42%用于Steel Europe部门。