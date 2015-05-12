欧洲个股：蒂森克虏伯同意收购一中国钢板企业股权，扩大在中国投资

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透法兰克福5月12日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯 表示，已经同意收购一家中国钢板企业的股权，藉以强化公司在中国西南部汽车制造商间的地位。
蒂森克虏伯周二表示，正在收购鞍钢集团旗下一事业的12.5%直接股权及37.5%间接股权；鞍钢集团正在重庆兴建一热浸镀锌板厂。
蒂森克虏伯与鞍钢 已经拥有一家合资公司--鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司(Tagal)，隶属于蒂森克虏伯的Steel Europe部门的一部分。
蒂森克虏伯在一份声明稿中指出，“这项协议将让蒂森克虏伯进一步强化其在迅速成长的中国汽车业中的供应商地位，特别是对于高阶市场而言。”
该公司并未提供交易的财务细节。
蒂森克虏伯表示，中国业务平均成长率约9%，9月止的2013/14财年中国营收达到25亿欧元(28亿美元)。
上一个财年中，蒂森克虏伯资本支出为12.6亿欧元，其中有42%用于Steel Europe部门。
蒂森克虏伯此前公布第二季度财报优于预估，并调高全年获利预估。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。