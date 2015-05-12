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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 14:56 BJT

日本债市：下跌，受累于10年券标售买需疲弱和美债下滑

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.5 0.000%

五年期公债 0.125% +3.5 0.090%

10年期公债 0.455% +6.5 0.390%

20年期公债 1.225% +6.0 1.165%

30年期公债 1.485% +5.5 1.430%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.60 -0.60 147.20

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/陈宗琦；审校 白云)

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