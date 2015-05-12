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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 16:51 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微收升交投清淡，观望气氛浓厚成交量再创年内新低

* 人民币微收升，与中间价逆向
    * 汇价窄幅盘整，成交量再创年内新低
    * 短期料延续清淡行情

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期 周二守住6.21元关口微收升，
汇价窄幅盘整，中间价则小跌。交易员称市场丧失活力，场内观望气氛极为浓厚，除非有新
的信号指引，否则短期料延续清淡行情。

    他们指出，中间价维持稳定，离岸CNH亦缺乏方向，与境内CNY价差在今日消减，并转为
强于在岸即期，令人民币陷入微妙平衡状态。目前各方都无意改变当前窄幅整理走势的意愿
，今日成交量 再度创出年内新低。

    “没有做多人民币的理由，经济表现这么差；也没有做空的理由，6.2100附近客盘继续
购汇意愿不足，总理都说不希望人民币继续贬值，哪有空间啊！”一中资行交易员表示，“
无聊的行情，休息吧。”
    
    亦有交易员指出，人民币的走势总是感觉比较神秘，若不在场内交易经常看不懂市场的
风云变幻。但遇到政策出台期，人民币汇率大概率上是以稳为主。
    
    而面对今日最大仅有20个点子的波动，交易员们普遍聊性不足，更有甚者笑称“市场已
死，看书学习”。
    
    FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad在研报中称，人民币在中国央行再次降息后依然保持
良好的抗跌性，这可能表明市场已为中国央行采取进一步措施做好了准备。预计人民币在6.
18-6.22元区间波动的情况将持续，除非美联储透露何时加息或中国经济增长面临降至7%政
府目标以下的严峻风险。    

    中国国家外汇管理局周二称，2015年一季度经常账户顺差789亿美元，资本和金融账户
逆差789亿美元，其中，资本账户顺差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,594亿美元，
国际储备资产减少802亿美元。 

    中国国务院周二关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见指出，扩大人民币在跨境贸易
和投资中的使用，继续完善人民币汇率形成机制；积极创新外汇储备运用，通过外汇储备委
托贷款等多种方式支持企业“走出去”。 

    全球汇市方面，欧元兑全面疲弱的美元周二在欧洲时段走高，债市下跌动摇美元强势的
基础。 
 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元               今日               上日       升贬
 即期成交价格                       6.2092             6.2096     0.01%
 中间价                             6.1155             6.1132     -0.04%
 成交额                             109亿美元                     
                                                                  
 日内美元/人民币相对中间价最大波幅  1.54% (上限±2%)   日高       日低
 日内波动幅度(pips)                 20                 6.2077     6.2097
 2015年来即期升贬值幅度             -0.08%                        
 1年期美元/人民币掉期升水           1320                          
                                                                  
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:40       今日               上日       
 1年期NDF                           6.2565/6.2615      6.2585     
 CNH即期                            6.2069/6.209       6.2118     
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 张喜良/曾祥进)

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