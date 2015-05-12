更新版 1-中国汇市：人民币微收升交投清淡，观望气氛浓厚成交量再创年内新低

* 人民币微收升，与中间价逆向 * 汇价窄幅盘整，成交量再创年内新低 * 短期料延续清淡行情 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期 周二守住6.21元关口微收升， 汇价窄幅盘整，中间价则小跌。交易员称市场丧失活力，场内观望气氛极为浓厚，除非有新 的信号指引，否则短期料延续清淡行情。 他们指出，中间价维持稳定，离岸CNH亦缺乏方向，与境内CNY价差在今日消减，并转为 强于在岸即期，令人民币陷入微妙平衡状态。目前各方都无意改变当前窄幅整理走势的意愿 ，今日成交量 再度创出年内新低。 “没有做多人民币的理由，经济表现这么差；也没有做空的理由，6.2100附近客盘继续 购汇意愿不足，总理都说不希望人民币继续贬值，哪有空间啊！”一中资行交易员表示，“ 无聊的行情，休息吧。” 亦有交易员指出，人民币的走势总是感觉比较神秘，若不在场内交易经常看不懂市场的 风云变幻。但遇到政策出台期，人民币汇率大概率上是以稳为主。 而面对今日最大仅有20个点子的波动，交易员们普遍聊性不足，更有甚者笑称“市场已 死，看书学习”。 FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad在研报中称，人民币在中国央行再次降息后依然保持 良好的抗跌性，这可能表明市场已为中国央行采取进一步措施做好了准备。预计人民币在6. 18-6.22元区间波动的情况将持续，除非美联储透露何时加息或中国经济增长面临降至7%政 府目标以下的严峻风险。 中国国家外汇管理局周二称，2015年一季度经常账户顺差789亿美元，资本和金融账户 逆差789亿美元，其中，资本账户顺差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,594亿美元， 国际储备资产减少802亿美元。 中国国务院周二关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见指出，扩大人民币在跨境贸易 和投资中的使用，继续完善人民币汇率形成机制；积极创新外汇储备运用，通过外汇储备委 托贷款等多种方式支持企业“走出去”。 全球汇市方面，欧元兑全面疲弱的美元周二在欧洲时段走高，债市下跌动摇美元强势的 基础。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2092 6.2096 0.01% 中间价 6.1155 6.1132 -0.04% 成交额 109亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.54% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 20 6.2077 6.2097 2015年来即期升贬值幅度 -0.08% 1年期美元/人民币掉期升水 1320 离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日 1年期NDF 6.2565/6.2615 6.2585 CNH即期 6.2069/6.209 6.2118 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 张喜良/曾祥进)