法国经济：央行预计第二季经济成长率为0.3%

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透巴黎5月12日 - 法国央行周二公布第二季经济成长率预估为0.3%，指称受外需带动，工业生产增强。
“4月，工业生产取得更大进步，出货状况更明显增强。运输设备和医药领域尤其强劲，同时农产品和电气设备领域继续增长，”央行表示。
“海外订单增加，订货状况改善，”央行称，并补充说商业领袖预计5月工业生产可能会有更大成长。
上述评论是法国央行公布的月度调查的部分内容。央行表示，4月制造业企业信心指数从上月的97升至98，服务业信心指数从94升至95。(完)
(编译 王兴亚；审校 艾茂林)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。