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市场报道 | 2015年 5月 12日 星期二 14:57 BJT

法国经济：央行预计第二季经济成长率为0.3%

路透巴黎5月12日 - 法国央行周二公布第二季经济成长率预估为0.3%，指称受外需带动，工业生产增强。

“4月，工业生产取得更大进步，出货状况更明显增强。运输设备和医药领域尤其强劲，同时农产品和电气设备领域继续增长，”央行表示。

“海外订单增加，订货状况改善，”央行称，并补充说商业领袖预计5月工业生产可能会有更大成长。

上述评论是法国央行公布的月度调查的部分内容。央行表示，4月制造业企业信心指数从上月的97升至98，服务业信心指数从94升至95。(完)

(编译 王兴亚；审校 艾茂林)

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