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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 15:05 BJT

全球金市：金价在1,200美元下方挣扎，受美元走强打压

欧元区财长对希腊与IMF、欧洲央行和欧盟执委会间的现金换改革谈
判所取得的进展表示欢迎，但称需要做更多的工作以达成协议。若不能达
成协议希腊有可能会退出欧元区。
    
    一位在香港的交易员说：“希腊问题尚未激发避险买盘。即便是上周
美国数据弱于预期，也未能推高金价，表明金市投资者的谨慎情绪。”
    
    该交易员还表示，金价可能会继续下跌至1,200美元下方。
    
    美元走强也让金价人气偏空。美元兑欧元周一交投在一周高位附近。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD上周五出现
年内最大持仓降幅，成为投资者看空的信号。
    
    而股市的疲态也未能支撑金价。
    
    
    ----------------------0638GMT----------
                    价格      变动   涨跌%
    现货金        1182.83    -0.87    -0.07
    现货银         16.205   -0.085    -0.52
    现货铂金      1124.25     2.54     0.23
    现货钯金        779.5      1.6     0.21
    COMEX期金      1182.3     -0.7    -0.06
    COMEX期银       16.23   -0.084    -0.51
    汇率
    欧元/美元       1.1198
    美元指数        94.789

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
      
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 李春喜/王洋; 审校 蔡美珍/张明钧)

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