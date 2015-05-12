全球金市：金价在1,200美元下方挣扎，受美元走强打压

欧元区财长对希腊与IMF、欧洲央行和欧盟执委会间的现金换改革谈 判所取得的进展表示欢迎，但称需要做更多的工作以达成协议。若不能达 成协议希腊有可能会退出欧元区。 一位在香港的交易员说：“希腊问题尚未激发避险买盘。即便是上周 美国数据弱于预期，也未能推高金价，表明金市投资者的谨慎情绪。” 该交易员还表示，金价可能会继续下跌至1,200美元下方。 美元走强也让金价人气偏空。美元兑欧元周一交投在一周高位附近。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD上周五出现 年内最大持仓降幅，成为投资者看空的信号。 而股市的疲态也未能支撑金价。 ----------------------0638GMT---------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1182.83 -0.87 -0.07 现货银 16.205 -0.085 -0.52 现货铂金 1124.25 2.54 0.23 现货钯金 779.5 1.6 0.21 COMEX期金 1182.3 -0.7 -0.06 COMEX期银 16.23 -0.084 -0.51 汇率 欧元/美元 1.1198 美元指数 94.789 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/王洋; 审校 蔡美珍/张明钧)