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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 16:32 BJT

台湾央行：共发行991亿台币存单，存单发行余额增23亿

路透台北5月12日 - 台湾央行周二公布，共发行991亿台币存单，与今日存单到期金额968亿台币相较，存单发行余额增23亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 965

91天期 0.93 18

182天期 1.05 8

央行上日发行2,260.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,960.2亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为250亿台币，累积超额准备为1,469亿台币、加计前期1%的超额准备为3,389亿台币。(完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)

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