路透专访：北京银行借多元化助业务转型，迎利率市场化严峻挑战--董事长

* 利率市场化考验中小银行生死存亡

* 打造多元化业务和产品助力转型

* 提高风险管理全覆盖至非信贷资产与表外业务等

* 积极与互联网公司合作融入“互联网+”基因

作者 王蕾

路透北京5月12日 - 中国的利率市场化已进入最后一公里，中小银行面临更大挑战。城市商业银行--北京银行 董事长闫冰竹近日表示，该行正加快向多元化价值增值型的内涵式发展方式转变，通过多元化业务和产品助力转型。

从国际经验来看，美国在推进利率市场化进程中，银行数量减少将近一半，其中绝大多数是中小银行。中国存款保险制度5月1日正式实施，大额存单推出在即，只剩下完全放开存款利率上浮区间这一“最惊险的一跃”。

“这最后一步给银行的经营模式和环境带来严峻挑战。考验的是我们的管理能力、议价能力和发展的潜力。”闫冰竹接受路透专访时表示，“中小银行通过体制机制和产品业务创新形成的服务中小企业的特色化经营优势将受到价格竞争的直接冲击，转型步伐将更为艰难。”

为应对利率市场化，北京银行正调整优化资产负债结构，多样化负债来源，通过信贷资产证券化等方式盘活存量业务。截止2014年末，北京银行发行债券、同业货币融入等市场化负债占总负债比例达到33%。

“作为资产方，中小银行需要以‘大资管’的思路打通信贷、投行、理财等业务区隔，拓展证券化、结构性融资等新型业务，提高资产周转率。”闫冰竹表示，“作为负债方，又要提升主动负债占比，并加大低成本结算、清算资金沉淀力度，降低负债成本。”

据其介绍，目前，北京银行在应对利率市场化方面还推进多项基础设施建设工作，为满足客户灵活存款定价需求推出核心系统利率参数模块；并建立新一代资产负债管理系统、内评系统以及风险加权资产计量系统（RWA）。

同时，北京银行启动并推进FTP系统及贷款定价系统等内外部定价系统建设，推进大额存单发行及LPR应用相关系统改造。“这些举措都是为了提升利率风险和风险资产的管理能力。”闫冰竹表示。

**多元化业务助力转型**

多元化业务是对冲利率市场化的利器，闫冰竹表示，小微企业融资服务、高净值人群理财服务，和创新业务依旧是北京银行重点发展方向。近年来，该行小微企业贷款余额始终平均保持在23%的增速。

目前，北京银行已形成零售、投行、同业和资产管理四大转型业务的局面。2014年，北京银行非息收入56亿元人民币，同比增长28%，占比提升至15%。今年一季度创新业务手续费收入对全部非息收入贡献比提升7个百分点。

“我们公司部刚成立的时候就是为了服务小微企业的。现在北京市四家小微企业中，就有一家是北京银行的客户。”他称，“当初定位是因为大公司要求贷款利率低，存款利率高，他们看不上我们小银行，我们也不愿意这么干。”

而小微企业通常都是非常规增长，成长性越高，前期技术投入越大，技术转化费用越高。闫冰竹表示，若凭一己之力，选错的风险是非常大的。北京银行通过与中关村管委会、科委等政府部门及评估公司、律师事务所等第三方机构合作。并通过VC、PE等机构的投资意向等判断企业的市场认可度和产品竞争力。

闫冰竹并称，北京银行直投业务亦发展不错，此外该行还深化“商行+投行”经营模式。2014年，该行承销债权类融资工具近2,500亿元，同比增50%；投行业务手续费也贡献了全部中间业务收入的25%。

他提到，在存贷差缩小的压力下，银行必须抓住大资管时代的机遇。北京银行在财富管理领域布局已深，目前私人银行、家族信托等业务增长都非常快。

闫冰竹对未来市场蛋糕极为看好，据其预估，未来10年中国中产阶级人数将达到3.5亿，个人持有的可投资资产总体规模将达80万亿元，年均复合增长率14%；高净值人群数量将达到84万人，可投资资产达到27万亿元。

在财富管理方面，北京银行将从客户精细化、产品多元化两个方面深耕细作：一方面丰富投资品种，基于不同客户提供理财、保险、基金等投资组合；另一方面大力发展高端财富管理产品，如家庭信托、全权委托资产管理计划财务顾问业务等。

**拥抱互联网就是拥抱未来**

北京银行对未来的自信，还建立在对自身的互联网基因的改造上。去年9月该行同国内知名智能手机生产商小米合作，在小米平台上推出一系列互联网金融服务，今年又再次联手360、腾讯 等互联网巨头，在信息安全、互联网应用方面展开合作。

闫冰竹介绍说，和腾讯的合作是在北京各大医院使用的‘京医通’卡信息系统，就是为方便北京市民就医的“挂号排长队、就诊排长队、缴费排长队”等难题。

“为自身融入‘互联网+’的基因，惠民利民，是我们扎根北京的关键。”他说，“和ING集团合作推出的直销银行也是我们拥抱互联网的一个创举。”

闫冰竹并称，新常态下，北京银行将通过银行核心业务与保险、基金、金融租赁、消费金融的跨界合作，提升创新服务能力。压缩资本消耗高的业务比重，着力打造一张“低杠杆、轻资本、快周转、高回报”的资产负债表。

在控制风险方面，他指出，未来北京银行将继续增强全资产管理能力，表内信贷类资产和同业投资、非标资产等非信贷类资产并重。

北京银行今年一季度末不良贷款率为0.93%，较去年末的0.86%反弹，但在上市银行中仍表现突出，仅高于宁波银行 的0.89%。

在利率下行时期，北京银行将通过贷款合同及时锁定利率；提升零售信贷、小微业务占比，通过经济资本考核引导资本配置向综合收益高的业务倾斜。加强表内外资产组合管理，提高承兑、保函、信用证等业务的综合收益。