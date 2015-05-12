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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 15:10 BJT

澳洲个股：必和必拓削减2016财年支出及铁矿石单位成本预估

路透5月12日 - 矿业巨擘必和必拓 预计2016年财年削减西澳铁矿石单位成本21%至每吨16美元。

该公司2016财年资本和探勘支出将从2015财年的126亿美元降至90亿美元。

必和必拓称，Escondida经品级调整单位成本料降16%。

在陆上美国业务方面，预计2016财年资本支出为15亿美元。

必和必拓还预期Black Hawk单井钻井成本平均290万美元，下降20%。

该公司并称铁矿石和冶金煤市场当前供应充裕，预计现阶段不会大幅提高这些业务领域的投资。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)

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