《中国新债预测》三年国债收益率均值2.94%，短债受捧料定位低于二级

* 招标品种: 财政部今年第四期三年国债第二次续发

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(13日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 2.90%-2.98%

* 预测均值: 2.94%(按各家机构预测值平均)

路透北京5月12日 - 中国财政部周三将招标增发三年期固息国债。路透调查显示，降息再度祭出，加之资金面愈发宽裕，推升短债做多热情，早间国开行新债招标短端备受青睐，预计明日国债将延续乐观投标情绪，定位低于二级，预测均值为2.94%。

“最近钱多，短债又这么火，明天可能(比二级市场收益率)更低。”北京一银行交易员称。

国家开发银行 上午招标发行的五期固息债中，短端一年和三年期债亦获机构大力追捧，定位超低；而此前一度为资金追逐焦点的10年品种则受冷落，中标收益率偏高。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为3.0523%。二级市场上，本次增发的标的券 最新报价收益率为2.99%/2.95%。

明日招标新债为今年第四期 三年期品种的第二次续发。该期债采用采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

该期债具体招标当日，原发行国债当日停止交易一天；招标结束至5月18日进行分销；5月20日起与之前发行的同期国债合并上市交易。