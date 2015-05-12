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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 15:19 BJT

日本财政：应侧重减支以达成财政目标--自民党委员会

根据该草案，政府自行设定的2020财年最后期限“没有推迟的空间”，日本需于此一期限前将基本预算赤字扭转为盈余。

该草案表示，光是依靠经济成长是不够的，敦促政府想方设法删减包括社会福利等方面的支出。

这项提案周三将送交执政的自民党财政改革小组会议，此提案也是该党就控制日本庞大财政赤字之方法进行辩论的依据。(完) (编译 艾茂林/陈宗琦；审校 于春红/张明钧)

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