日本财政：应侧重减支以达成财政目标--自民党委员会

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
根据该草案，政府自行设定的2020财年最后期限“没有推迟的空间”，日本需于此一期限前将基本预算赤字扭转为盈余。
该草案表示，光是依靠经济成长是不够的，敦促政府想方设法删减包括社会福利等方面的支出。
这项提案周三将送交执政的自民党财政改革小组会议，此提案也是该党就控制日本庞大财政赤字之方法进行辩论的依据。(完) (编译 艾茂林/陈宗琦；审校 于春红/张明钧)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。