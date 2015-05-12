离岸人民币：中国财政部称今年将在香港发行280亿元国债，持平于上年

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透上海5月12日 - 中国财政部周二称，经国务院批准，今年财政部将在香港分两次发行共280亿元人民币国债，与去年发行规模持平。
其中，下周三(5月20日)面向机构投资者、国外中央银行、地区货币管理当局发行140亿元，具体期限结构在发行前公布。
财政部网站上的公告并表示，下半年将面向机构投资者和香港居民发行140亿元，具体发行时间和期限结构届时再公布；2015年人民币国债发行后，将继续在香港联合交易所挂牌上市交易。
自2009年始，财政部每年均会在香港发行人民币国债，以推动香港人民币债市的发展。其中2012-2013年，财政部均在香港发行了230亿元人民币国债。(完)
参看相关细节，请点选中国财政部网站 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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