国际油市：沙特油产量居高打压油价续跌，高盛警告可能进一步走低

高盛在一份报告中称，近期油价的涨势抑制了供给过剩的缓解，将导致未来油价下滑。

“尽管低油价促使油市再平衡，但考虑到油价高于当下和预测基本面，所以我们认为近期的涨势来得太早，”高盛称。

“因此我们认为近期的涨价时机并不成熟，油价得逐渐下降，才能让油市恢复平衡，并有助于修正仍然存在的大规模资本寻求能源业获利机会的不平衡态势。”

0650GMT，6月布兰特原油期货 跌0.20美元至每桶64.71美元。6月西德克萨斯中质油(WTI)合约 跌0.08美元至每桶59.17美元。

油价的下滑也呼应着欧元区债务问题、及由此而来的美元走强。

希腊周一晚些时候向IMF偿还了约7.5亿欧元款项，但不足以消除市场对其未来将偿债局面的担忧。

辉立期货警告：“仅仅卡在贷款到期前的几个小时，希腊才偿还。不过别高兴的太早。”

“希腊救助计划展期四个月后将在下月到期。这意味着5月余下的时间里，希腊将不得不议定再度展期。”

分析师表示，如果今日晚些时候公布的石油输出国组织(OPEC)月报显示产量上升，则油价将进一步下滑。(完)

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