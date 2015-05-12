台湾债市：10年券殖利率收高，因美债续弹且长券标售不佳

* 30年公债标售未如预期，美债殖利率续弹

* 台债筹码集中，对利空反应钝化

* 关注国际债市是否继续走空

路透台北5月12日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周二收高。交易员表示，因美债殖利率在亚洲交易时段持续弹升，且30年公债标售结果未如预期。

他们指出，近期国际债市走空，虽然台债拥有筹码优势，市场资金也偏宽松，不过还是会适度反应。观察美国指标10年期公债 殖利率是否会继续靠向2.47%附近的颈线位置，若遭到突破，台债筹码集中优势的题材料将遭受挑战。

〞美债持续弹升，长券标售受到影响。〞一位寿险业交易员说。

另一证券商交易员称，台债虽受美债殖利率波动变大，再加上公债标售影响，但整体成交量与波动度都有限，盘面气氛相对诡谲。104/5R发行前交易殖利率在30年券标售结果出炉后，仅仅弹升1个基点，显示在筹码集中的环境下，对利空反应钝化。

交易员指出，国际债市走势偏空，德债继续走弱，也导致美国公债收益率走高。由于这波债市空头是由国际油价反弹引发通膨疑虑所致，因此要观察长券端的发展，像是本周美国有30年公债标售，是否会令30年期公债 殖利率弹逾3.10%支撑位。

本地时间15:15，亚洲交易时段的美国指标10年期公债殖利率报2.29%附近，较昨晚的2.24%继续弹升。

台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年104/8期公债 得标利率为2.438%，高于市场预估的2.35-2.39%区间，发行金额预估300亿台币，足额标出。本次标售结果较上次同年期公债增额标售利率2.40%高3.8个基点。此次投标总额443亿台币，投标倍数为1.48倍。

交易员预估，明日五年债104/6期 殖利率主交投区间暂看在0.99-1.05%；10年增额券104/5R期 则料在1.59-1.64%。

美国公债收益率周一上涨，本周美国财政部将标售640亿美元新债，且许多经济数据将出炉，这些经济报告将为美国经济成长步伐提供新线索。指标10年期公债价格 尾盘下跌25/32，收益率报2.24%，高于周五尾盘2.15%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +1.93 1.0288 1.0150-1.0295 26.0 10 104/5R +2.70 1.6170 1.6010-1.6300 160.5

本周余日全球重要经济事件和数据包括：

5月12日(二): 英国3月工业生产；美国4月联邦预算；欧洲经济暨财政事务理事会会议；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话；新西兰央行发布金融稳定性报告；

5月13日(三):中国1-4月固定资产投资(不含农户) 、社会消费品零售总额、工业增加值、房地产投资和销售情况月报；欧元区GDP第一季初值；法国国内生产总值(GDP)第一季初值；德国GDP第一季初值；美国进口/出口物价；美国4月零售销售；美国3月企业库存；冰岛央行公布利率决定。英国央行公布季度通胀报告；

5月14日(四)

美国4月最终需求生产者物价指数(PPI)；美国核心最终需求PPI；加拿大3月新屋价格指数；菲律宾央行举行货币政策会议；欧洲复兴开发银行2015年会暨商业论坛；英国《经济学人》和希腊政府主办圆桌会议，希腊总理和财长等发表主旨演讲；

5月15(五)

韩国央行公布利率决定；日本央行总裁黑田东彦在读卖国际经济协会发表演说；日本4月消费者信心指数；欧元区3月贸易收支；美国5月纽约联储制造业指数；加拿大3月制造业销售；美国4月工业生産和制造业産出；美国5月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国3月资本流动数据。

30 104/4 没有成交

20 104/2 没有成交

10 104/5 没有成交

5 104/6 1.0288

3 104/1 没有成交