中国金融：中投与中粮合组中粮国际控股，打造国际农业投资平台--消息

路透北京5月12日 - 据两位消息人士透露，全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司 于近期与中粮集团签署协议，共同成立中粮国际控股公司，打造国际农业投资平台。

消息人士称，中粮集团将把中粮国际控股作为其整合相关业务的平台，整合其近期收购的尼德拉和来宝农业。中投公司在中粮国际控股中持股约20%，中粮集团持股约80%。

业内人士分析指出，通过投资持有来宝农业资产的中粮国际控股公司，中投将完成对来宝集团 农业投资风险敞口的再平衡。目前中投在来宝的持股比例约9.3%。

中粮集团对此未予置评。