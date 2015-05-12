中国金融：中投与中粮合组中粮国际控股，打造国际农业投资平台--消息

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京5月12日 - 据两位消息人士透露，全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司 于近期与中粮集团签署协议，共同成立中粮国际控股公司，打造国际农业投资平台。
消息人士称，中粮集团将把中粮国际控股作为其整合相关业务的平台，整合其近期收购的尼德拉和来宝农业。中投公司在中粮国际控股中持股约20%，中粮集团持股约80%。
业内人士分析指出，通过投资持有来宝农业资产的中粮国际控股公司，中投将完成对来宝集团 农业投资风险敞口的再平衡。目前中投在来宝的持股比例约9.3%。
中粮集团对此未予置评。
掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。该公司董事长丁学东去年中曾在英国金融时报撰文表示，中投计划进行更多农业投资，包括与政府和其他机构投资者开展合作。 (完) (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。