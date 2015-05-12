澳洲个股：必和必拓将削减支出，预期西澳铁矿石运营单位成本下降

路透伦敦5月12日 - 矿业巨擘必和必拓 周二称，2016财年资本和探勘支出将从2015财年的126亿美元降至90亿美元。

必和必拓并表示，预计2016年财年西澳铁矿石运营单位成本将从上月的每吨略低于20美元，降低21%至每吨16美元。

必和必拓和力拓在提高铁矿石产量的同时，力争成为成本最低的生产商，盼藉此攫取市场占有率，使竞争对手退出市场。