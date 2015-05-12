澳洲个股：必和必拓将削减支出，预期西澳铁矿石运营单位成本下降

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦5月12日 - 矿业巨擘必和必拓 周二称，2016财年资本和探勘支出将从2015财年的126亿美元降至90亿美元。
必和必拓并表示，预计2016年财年西澳铁矿石运营单位成本将从上月的每吨略低于20美元，降低21%至每吨16美元。
必和必拓和力拓在提高铁矿石产量的同时，力争成为成本最低的生产商，盼藉此攫取市场占有率，使竞争对手退出市场。
在他们努力削减成本之际，油价下跌和澳元兑美元贬值对它们都带来帮助。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。