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阿姆斯特丹市场报道 | 2015年 5月 12日 星期二 15:46 BJT

欧洲股市：盘初跌逾1%，因全球债市仍卖压罩顶令市场不安

路透伦敦5月12日 - 欧洲股市周二盘初大幅下挫，全球债市遭受进一步卖压令投资人不安。

德国公债收益率(殖利率)上升。分析师表示，引发卖压的部分原因是，在油价上涨、市场对近记录低点的收益率感到担心之际，通胀预期上升。

但整体前景远远谈不上不明朗。尽管油价下跌，收益率继续上升；而虽然围绕希腊的疑虑再起，投资人正出脱德债。

“市场令人担心。当任何特定资产类别短期内遭遇极度波动，大家都会感到压力，希望降低曝险。”Exane BNP Paribas股票策略全球主管Ian Richards称。

0726 GMT，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌1.2%，报1,577.10点。 (完)

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