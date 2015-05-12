欧洲股市：盘初跌逾1%，因全球债市仍卖压罩顶令市场不安

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透伦敦5月12日 - 欧洲股市周二盘初大幅下挫，全球债市遭受进一步卖压令投资人不安。
德国公债收益率(殖利率)上升。分析师表示，引发卖压的部分原因是，在油价上涨、市场对近记录低点的收益率感到担心之际，通胀预期上升。
但整体前景远远谈不上不明朗。尽管油价下跌，收益率继续上升；而虽然围绕希腊的疑虑再起，投资人正出脱德债。
“市场令人担心。当任何特定资产类别短期内遭遇极度波动，大家都会感到压力，希望降低曝险。”Exane BNP Paribas股票策略全球主管Ian Richards称。
0726 GMT，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌1.2%，报1,577.10点。 (完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。