金属期市：伦铜上涨，因美元从高位拉回

“我们预计房地产销售会有一定的企稳...如果有很多建设项目进入市场，需求会增加，近期人气的好转也会得到验证。”

0710 GMT，LME三个月期铜 上涨0.4%，报每吨6,391美元，上周周线略下跌。

上海期交所主力7月期铜合约 小升0.1%，报每吨45,830元人民币。

凯投宏观(Capital Economics)在一份研究报告中称：“宽松的货币条件，定向刺激支出和房地产市场一定程度的企稳，应该支撑中国的铜需求。我们预计铜价会维持目前的上行动能，并在年底前达到7,200美元。”

LME期镍 下跌逾1%，上海期铅 和期锡 也双双下滑。(完)

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