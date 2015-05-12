金属期市：伦铜上涨，因美元从高位拉回

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“我们预计房地产销售会有一定的企稳...如果有很多建设项目进入市场，需求会增加，近期人气的好转也会得到验证。”
0710 GMT，LME三个月期铜 上涨0.4%，报每吨6,391美元，上周周线略下跌。
上海期交所主力7月期铜合约 小升0.1%，报每吨45,830元人民币。
凯投宏观(Capital Economics)在一份研究报告中称：“宽松的货币条件，定向刺激支出和房地产市场一定程度的企稳，应该支撑中国的铜需求。我们预计铜价会维持目前的上行动能，并在年底前达到7,200美元。”
LME期镍 下跌逾1%，上海期铅 和期锡 也双双下滑。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 于春红/王洋/李春喜; )
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。