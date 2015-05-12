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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 16:18 BJT

欧洲政经：财长奥斯本称，将以具有建设性但坚定的态度面对欧盟

路透布鲁塞尔5月12日 - 英国财政大臣奥斯本周二表示，在国内就是否续留欧盟进行公投前，英国新政府在与其他欧盟伙伴就欧盟改革进行进行协商时，将抱持具备建设性但坚定的态度。

“对于改善英国与其他欧盟成员之间的关系，以及改革欧盟，让欧盟创造更多就业机会，提升所有民众的生活水准，(我们已经)获得相当明确的委任，”奥斯本在布鲁塞尔一项财长会议前对记者表示。

奥斯本表示，毫无疑问的是，英国将就欧盟会籍举行公投，且已就此是进行协商。英国政府承诺于2017年之前就欧盟会员身分举行公投。

“我们将以具有建设性且专心一致的态度进行协商，不过我们也同时是果断而坚决的，大家千万不要低估我们希望帮英国劳工、实际上也是帮全欧盟劳工争取成效的决心。”(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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