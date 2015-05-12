欧洲政经：财长奥斯本称，将以具有建设性但坚定的态度面对欧盟

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透布鲁塞尔5月12日 - 英国财政大臣奥斯本周二表示，在国内就是否续留欧盟进行公投前，英国新政府在与其他欧盟伙伴就欧盟改革进行进行协商时，将抱持具备建设性但坚定的态度。
“对于改善英国与其他欧盟成员之间的关系，以及改革欧盟，让欧盟创造更多就业机会，提升所有民众的生活水准，(我们已经)获得相当明确的委任，”奥斯本在布鲁塞尔一项财长会议前对记者表示。
奥斯本表示，毫无疑问的是，英国将就欧盟会籍举行公投，且已就此是进行协商。英国政府承诺于2017年之前就欧盟会员身分举行公投。
“我们将以具有建设性且专心一致的态度进行协商，不过我们也同时是果断而坚决的，大家千万不要低估我们希望帮英国劳工、实际上也是帮全欧盟劳工争取成效的决心。”(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。