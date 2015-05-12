欧洲个股：EDF称，中国企业将为Hinkley Point核反应堆提供设备

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透巴黎5月12日 - 法国电力集团(EDF) 称已经与多家中国企业签署协议，中国业者将为EDF计划在英国Hinkley Point建造的两座核反应堆提供设备。
中国广核集团(CGN)和中国核工业集团公司(CNNC)2013年10月与EDF签署一纸协议，获得建造Hinkley Point的国际财团的30-40%股份。
法国回声报指出，新的供应协议意味中国业者的参与，将不仅限于财务方面。
一名EDF发言人士称，该公司也已签署谅解备忘录，使在Hinkley Point建造EPR反应堆和CGN在中国台山两座EPR反应堆的公司，彼此能交换信息。EPR反应堆为法国核能公司阿海珐(Areva)设计。(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。