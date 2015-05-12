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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 16:14 BJT

全球金属：力拓-加铝预期2015年铝市可能出现供不应求

路透迪拜5月12日 - 力拓-加铝(Rio Tinto Alcan) 执行长Alf Barios周二表示，预期2015年全球铝市将出现供不应求，尽管第一季的数字表现良好。

Barios在CRU Aluminium于迪拜举开的行业大会上表示，他预期中国需求将回升。

他同时表示，他预期每年需求将成长4%，并预期短期内价格将继续剧烈波动，而存货天期料从当前的12周降至2020年的9周。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)

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