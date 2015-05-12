全球金属：力拓-加铝预期2015年铝市可能出现供不应求

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透迪拜5月12日 - 力拓-加铝(Rio Tinto Alcan) 执行长Alf Barios周二表示，预期2015年全球铝市将出现供不应求，尽管第一季的数字表现良好。
Barios在CRU Aluminium于迪拜举开的行业大会上表示，他预期中国需求将回升。
他同时表示，他预期每年需求将成长4%，并预期短期内价格将继续剧烈波动，而存货天期料从当前的12周降至2020年的9周。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。