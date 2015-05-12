全球金属：力拓-加铝预期2015年铝市可能出现供不应求

路透迪拜5月12日 - 力拓-加铝(Rio Tinto Alcan) 执行长Alf Barios周二表示，预期2015年全球铝市将出现供不应求，尽管第一季的数字表现良好。

Barios在CRU Aluminium于迪拜举开的行业大会上表示，他预期中国需求将回升。