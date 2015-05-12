路透伦敦5月12日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元仍然显得有些迟滞，但只要维持在1.1050美元突破水位之上，走势仍倾向重新上探上周高点1.1400及1.1500水准。若跌落1.1050，可能出现跌向1.0900的急降。

美元/日圆：一直未能攻克120.70日圆水准的挫折，持续对美元造成压力。短线上看将呈区间波动，强劲支撑在3月低点118.30略上方，在此同时，反弹走势变得愈来愈浅。美元必须升破120.70日圆，才能化解跌向116.50的下档风险。

欧元/英镑：持续显得偏弱，跌向3月低点拉出的趋势线支撑位0.7155英镑。只要能守在0.7155之上，则走势较有可能反弹回到0.7220英镑，更上方目标在0.7380。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1234 1.1154 +0.72 -7.13 1.2097

美元/日圆 120.03 120.07 -0.03 +0.29 119.68

欧元/日圆 134.81 133.89 +0.69 -6.88 144.77

美元/瑞郎 0.9274 0.9340 -0.71 -6.71 0.9941

英镑/美元 1.5567 1.5584 -0.11 -0.04 1.5573

美元/加元 1.2080 1.2102 -0.18 +3.98 1.1618

澳元/美元 0.7936 0.7887 +0.62 -2.84 0.8168

新西兰元/美元 0.7356 0.7333 +0.31 -5.66 0.7797

欧元/瑞郎 1.0417 1.0418 -0.01 -13.38 1.2026

欧元/英镑 0.7215 0.7154 +0.85 -6.96 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2866 9.2625 +0.26 -1.92 9.4688

美元/挪威克朗 7.5011 7.5665 -0.86 +0.39 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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