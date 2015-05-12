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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 16:17 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月12日

路透香港5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1
港元=0.80064人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为32.01%，高
于上交易日收盘的29.71%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)      A/H股比价
 工商银行                                      5.19            6.50             1.00
 建设银行                                      6.59            7.30             1.13
 中国银行                                      4.58            5.11             1.12
 农业银行                                      3.75            4.18             1.12
 招商银行                                     17.77           22.85             0.97
 中信银行                                      7.78            6.76             1.44
 交通银行                                      6.76            7.62             1.11
 民生银行                                     10.60           11.24             1.18
 中国人寿                                     39.13           37.40             1.31
 中国平安                                     88.95          111.20             1.00
 中国太保                                     35.56           40.85             1.09
 中信证券                                     34.40           33.25             1.29
 新华人寿                                     64.41           52.15             1.54
 海通证券                                     28.66           24.20             1.48
 华能国际                                     11.65           10.86             1.34
 大唐发电                                      7.99            4.48             2.23
 华电国际                                      8.99            8.40             1.34
 中煤能源                                      8.36            4.78             2.18
 中国神华                                     21.22           19.20             1.38
 中国石油                                     12.69            9.40             1.69
 兖州煤业                                     15.00            7.08             2.65
 中国石化                                      7.76            6.94             1.40
 上海石化                                      8.88            3.87             2.87
 中海油服                                     26.41           15.00             2.20
 仪征化纤                                      9.02            3.90             2.89
 中国铝业                                      8.95            4.73             2.36
 江西铜业                                     22.98           15.62             1.84
 洛阳钼业                                     16.07            7.18             2.80
 紫金矿业                                      5.24            2.99             2.19
 马钢股份                                      5.21            2.87             2.27
 鞍钢股份                                      6.85            6.26             1.37
 重庆钢铁                                      4.32            2.17             2.49
 海螺水泥                                     24.10           31.70             0.95
 洛阳玻璃                                     11.95            5.89             2.53
 京城机电                                     11.67            5.25             2.78
 中联重科                                      7.58            5.21             1.82
 金隅股份                                     12.23            8.97             1.70
 中国国航                                     11.75            9.49             1.55
 东方航空                                      8.14            5.80             1.75
 南方航空                                      9.61            7.34             1.64
 中国远洋                                     13.93            6.08             2.86
 中海集运                                      9.79            3.82             3.20
 中集集团                                     24.53           19.30             1.59
 中海发展                                     11.40            5.98             2.38
 宁沪高速                                      8.61           10.54             1.02
 深高速                                        9.90            7.44             1.66
 成渝高速                                      7.14            3.89             2.29
 皖通高速                                     11.59            6.92             2.09
 广深铁路                                      6.47            4.99             1.62
 中国南车                                     29.45           15.00             2.45
 中国交建                                     19.12           12.74             1.87
 中国铁建                                     23.25           14.26             2.04
 中国中铁                                     19.84            9.90             2.50
 长城汽车                                     50.04           53.35             1.17
 比亚迪                                       64.50           47.50             1.70
 广汽集团                                     12.48            8.02             1.94
 青岛啤酒                                     44.33           49.35             1.12
 白云山                                       36.68           29.70             1.54
 新华制药                                     14.20            8.00             2.22
 海信科龙                                     11.77            7.17             2.05
 南京熊猫                                     17.07            8.83             2.41
 晨鸣纸业                                     10.73            6.00             2.23
 上海医药                                     27.90           24.95             1.40
 中兴通讯                                     30.53           24.95             1.53
 东方电气                                     28.71           17.42             2.06
 潍柴动力                                     31.01           29.65             1.31
 东北电气                                      6.52            3.29             2.48
 广船国际                                     53.93           28.70             2.35
 经纬纺机                                     21.70           12.12             2.24
 昆明机床                                      8.84            3.52             3.14
 一拖股份                                     14.83            6.56             2.82
 北辰实业                                      6.30            3.49             2.25
 创业环保                                     14.51            7.84             2.31
 中国中冶                                      9.41            4.09             2.87
 金风科技                                     21.34           17.62             1.51
 丽珠                                         76.90           57.40             1.67
 万科                                         13.92           19.04             0.91
 中国北车                                     29.98           15.86             2.36
 郑煤机                                        9.92            5.95             2.08
 大连港                                        7.64            3.87             2.47
 山东墨龙                                     12.99            5.24             3.10
 浙江世宝                                     39.41           13.74             3.58
 复星医药                                     27.80           28.30             1.23
 光大银行

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