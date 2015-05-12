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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 17:00 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元触及2015年高点，英国工业生产数据好于预期

路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周二触及2015年迄今高点，升破1.56美元。此前英国工业生产数据优于预期，支撑了英国经济表现好于多数发达国家的观点。

英镑/美元 日内上涨0.2%，升至1.5637美元，为2014年12月末以来最高水准。数据公布前约报1.5575。

欧元兑英镑 削减涨幅，最新报0.7202英镑，数据公布前报0.7223英镑。

数据公布后，英国政府公债价格稍稍扩大跌幅。

英国富时100指数 仍跌1.2%，与数据公布前水准相差无几。(完)

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