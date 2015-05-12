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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 16:55 BJT

更正-表格：英国3月工业生产增幅高于预期，按月增幅为9月以来最大

(更正：因译文有误，倒数第三个要点改为“3月制造业产出较上年同期增速为2013年12月以来最慢”，非“较前月”)

路透伦敦5月12日 - 英国国家统计局周二公布：

* 3月工业生产较前月增长0.5%(预估为持平)，较上年同期增长0.7%(预估为增长0.2%)

* 3月工业生产较前月增速为2014年9月以来最快

* 英国3月制造业产出较前月增长0.4%(预估为增长0.3%)，较上年同期增长1.1%(预估为上升1.0%)

* 3月制造业产出较上年同期增速为2013年12月以来最慢

* 数据不会导致第一季GDP修正

* 3月原油生产增幅创下2014年2月以来最大，提振了工业生产数据

以下为详细数据，括号内为前值：

工业生产 3月 2月 (2月前值) 预估

较上月(%) 0.5^ 0.1 (0.1) 0.0

较上年同期(%) 0.7 0.1 (0.1) 0.2

三个月变动(%) 0.1 -0.2 (0.0)

制造业产出

较上月(%) 0.4 0.5 (0.4) 0.3

较上年同期(%) 1.1 1.2 (1.1) 1.0

三个月变动(%) 0.1 0.1 (0.1)

^ 工业生产按月增幅为2014年9月以来最大

(完)

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