更正(官方)：-台湾金融：金融业须取得50%以上股权方可申请公开收购--金管会

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(更正内文第一、二段持续金融业的〞海外〞业务，非〞本地〞业务开放)
路透台北5月12日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二表示，金融业将重启公开收购制度，但前提须取得50%以上股权。此外，金管会也将重新检讨专业投资人定义，持续金融业的海外业务--包括银行、证券及寿险业务的开放。
海外金融业务开放包括了国际金融业务分行(OBU)，国际证券业务单位(OSU)和国际保险业务单位(OIU)的业务。
金管会先前的股市扬升方案中推出多种政策放宽，其中股市涨跌幅由现行的7%放宽至10%，已宣布将提前至6月间实施。金管会的相关配套措施包括存托凭证、认购(售)权证及受益凭证等相关商品之涨跌幅度连动调整为10%；期交所也放宽股价指数类期货与选择权及股票期货涨跌幅度至10%；至于信用交易整户担保维持率由现行120%调整为130%，则提早在5月4日实施。 (完) (记者 詹静宜;审校)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。