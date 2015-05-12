更正(官方)：-台湾金融：金融业须取得50%以上股权方可申请公开收购--金管会

路透台北5月12日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二表示，金融业将重启公开收购制度，但前提须取得50%以上股权。此外，金管会也将重新检讨专业投资人定义，持续金融业的海外业务--包括银行、证券及寿险业务的开放。

金管会先前的股市扬升方案中推出多种政策放宽，其中股市涨跌幅由现行的7%放宽至10%，已宣布将提前至6月间实施。金管会的相关配套措施包括存托凭证、认购(售)权证及受益凭证等相关商品之涨跌幅度连动调整为10%；期交所也放宽股价指数类期货与选择权及股票期货涨跌幅度至10%；至于信用交易整户担保维持率由现行120%调整为130%，则提早在5月4日实施。 (完) (记者 詹静宜;审校)