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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 17:24 BJT

中国经济：4月经济运行仍处于合理区间，继续加大定向调控力度--统计局

路透北京5月12日 - 中国国家统计局周二表示，初步数据表明，4月国民经济运行仍处于合理区间，将更加重视预调微调，加大定向调控力度，确保经济运行。

统计局发言人盛来运在接受《中国信息报》专访时透露，4月规模以上工业企业增加值增速略高于上月；1-4月份民间投资同比增长接近13%，继续高于全部投资。

“多数新兴经济体经济增长回落，经济政策和运行态势出现明显分化，我国扩大出口的难度较大。”他称。

他并称，1-4月份，商品房销售面积同比继续下降，但降幅比一季度收窄4个百分点左右。基础设施投资保持较快增长，1-4月基础设施投资同比增长20%以上，明显高于全部投资。（完）

欲知更多详情，请点选统计局网站：here (发稿 李铮; 审校 曾祥进)

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