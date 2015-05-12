亚洲金融：四名前巴克莱亚洲投行高管将成立新顾问公司--消息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月12日 - 据数名知情消息人士指出，四名去年离开巴克莱 的亚洲区投资银行高层主管，将成立一家新的跨国顾问公司。
这四人分别为Ed King、Johan Leven、Helge Weiner-Trapness及 Peter Ding，他们在亚洲都具知名度。
这是间隔很长一段时间之后亚洲第一次有重量级的顾问公司成立；目前独立顾问公司正开始缓慢在亚洲形成气候。
这家新公司的几位创办人拒绝评论。
由于此事尚未公开，消息人士不愿具名。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。