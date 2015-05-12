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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 17:23 BJT

亚洲金融：四名前巴克莱亚洲投行高管将成立新顾问公司--消息

路透香港5月12日 - 据数名知情消息人士指出，四名去年离开巴克莱 的亚洲区投资银行高层主管，将成立一家新的跨国顾问公司。

这四人分别为Ed King、Johan Leven、Helge Weiner-Trapness及 Peter Ding，他们在亚洲都具知名度。

这是间隔很长一段时间之后亚洲第一次有重量级的顾问公司成立；目前独立顾问公司正开始缓慢在亚洲形成气候。

这家新公司的几位创办人拒绝评论。

由于此事尚未公开，消息人士不愿具名。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)

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