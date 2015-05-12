更新版 1-《中国债市每日综述》新债火爆短券走势强劲，但10年国开活跃券续承压

* 现券收益率短跌长升，曲线继续增陡

* 国开增发债短端定位超低，二级短券走势亦强劲

* 10年国开活跃券续承压

* 流动性充沛，回购利率续创数年新低 (新增货币市场收盘报价)

路透上海5月12日 - 中国银行间债市周二现券延续分化走势，期限利差有所扩大；三年以下短债一二级联袂表现火爆，相比之下长债整体需求有所不及，活跃券种收益率上行，不过非活跃券价格则有所修复；此外利率互换(IRS)延续下行，短端幅度亦大于长端。

交易员表示，宽松资金面催化下，短债受捧局面料将延续；而受制于通胀上升、经济转暖、地方债潜在供给压力等因素，机构仍倾向于短久期操作；至于长债，10年国开活跃券由于此前被交易盘资金提前炒作，走势或继续落后，不过一些老券因配置价值显现还有一定机会。

华东一银行交易员称，利率债长端活跃券种的收益率有所反弹，“国开150210券比起上周末降息后的夜盘行情上行了8-10bp(基点)。”

他并表示，而其他相近期限老券如140229等或因受益于配置盘推动，收益率有修复性的下行，较活跃券价差收窄。

他认为，流动性宽裕下市场对做多长债仍有迟疑，因担忧通胀上升制约货币政策进一步放松，经济基本面亦可能触底反弹；此外考虑到地方债置换发行具体方案未出，供给压力犹在。

相比之下，一二级市场上利率债短端品种则暖意融融。国家开发银行 上午招标发行的五期固息债中，短端一年和三年期债获机构大力追捧，定位超低。

上海一券商交易员表示，市场上资金明显在追逐短期品种，“国开债一年和10年期品种的期限利差已经扩大到100个bp了。但只要(资金)价格不反弹，也没什么可怕的，短端利差仍然是稳吃的。”

剩余期限近一年的国开行150206券最新报价收益率 在2.82%/2.7950%，上日尾盘为2.97%/2.90%。剩余期限近10年的国开行150210券最新报价收益率 在3.8800/3.8600%，上日尾盘为3.8400%/3.8200%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.420元，较上日结算价下跌0.25%；10年期国债主力合约T1509 收报96.990元，较上日结算价下跌0.39%。

**主要回购利率续创数年新低**

银行间市场周二流动性继续充盈，隔夜和七天期回购加权利率均续创数年新低。交易员称，在央行有意降低社会融资成本意图之下，市场短期预期非常乐观，有利于一年期shibor等长期资金价格进一步下行。

隔夜 和七天期 回购加权利率收报在1.2531%和2.1448%附近，分别为逾五年和四年低点。

上海一银行交易员表示，“现在资金这么多，(回购)价格也上不去。每天开盘都很低。”

她并指出，按现有情况判断，即使资金充裕，但为稳定预期，央行在公开市场启动正回购的可能性也非常小。因此至少在5月份，资金市场预期都十分乐观。当然，这对降速相对缓慢的长期资金价格来说，也是有力支撑。

一年期shibor 今日最新报在4.4150%，较自去年9月以来高位跌约60(bp)，并有望很快突破2012-2013年阶段低位平台。

另外，近期新股发行冻结资金突破3万亿元人民币，也未对银行间市场造成扰动，显示流动性确实无忧。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为15,986.06亿元，较上一交易日的16,235.73亿元略降；其中，隔夜品种成交14,560.67亿元，上一交易日为14,658.16亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.2531 1.2973 -4.42 14,560.67

七天 2.1448 2.2111 -6.63 1,125.48

14天 2.6114 2.6099 +0.15 207.29

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.5300 0.5850 -5.50 --

七天 1.3000 1.0000 +30.00 --

14天 1.8050 1.8700 -6.50 --

回购定盘利率

其中:隔夜 1.3600 1.4200 -6.00 --

七天 2.1600 2.3500 -19.00 --

14天 2.6500 2.6500 +0.00 --

Shibor

其中:隔夜 1.2900 1.3450 -5.50 --

七天 2.1970 2.2450 -4.80 --

三个月 3.6810 3.7350 -5.40 --