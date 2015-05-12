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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 17:33 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶因获利了结收低，盘中曾触及13个月高点

上海主力9月期胶合约 跌55元，收报每吨14,630元人民币。

交易员称，全球最大汽车市场中国的汽车销售疲弱，是橡胶下跌背后的原因。

中国汽车工业协会(CAAM)周一公布，4月全国汽车销售同比下降0.5%，至200万辆，经济增长放缓继续给汽车产业带来压力。

TOCOM期胶自4月初触及近期低点来，已累计上扬约15%。

“4月初以来TOCOM市场一直由投机客主导，而非由基本面因素主导，”Nihon Unicom总经理Hiroyuki Kikukawa说。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月期胶 最新报每公斤151.6美分，下滑1.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/艾茂林; 审校 蔡美珍/于春红)

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