欧洲个股：安联预计年底前资产流出PIMCO之势将扭转

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透法兰克福5月12日 - 欧洲最大的保险商--德国安联 预计资产流出之势将在年底前扭转；此前该公司公布，太平洋投资管理公司(PIMCO)资金在第一季进一步流出683亿欧元(763亿美元)。
安联财务长Dieter Wemmer周二在电话会议上说，“我不能准确说出资金外流之势何时停止，”并补充称Pimco已推出新的产品，过去六个月来已有资金流入一些产品。
Wemmer称，“这一情况继续在第二和第三季推进，此后将恢复为增长。”
0900GMT时，安联股价跌2.75%，此前该公司公布Pimco第一季营业利润下挫14%，而德国绩优股指数 重挫2.3%。(完)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。