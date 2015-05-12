欧洲个股：安联预计年底前资产流出PIMCO之势将扭转

路透法兰克福5月12日 - 欧洲最大的保险商--德国安联 预计资产流出之势将在年底前扭转；此前该公司公布，太平洋投资管理公司(PIMCO)资金在第一季进一步流出683亿欧元(763亿美元)。

安联财务长Dieter Wemmer周二在电话会议上说，“我不能准确说出资金外流之势何时停止，”并补充称Pimco已推出新的产品，过去六个月来已有资金流入一些产品。

Wemmer称，“这一情况继续在第二和第三季推进，此后将恢复为增长。”

0900GMT时，安联股价跌2.75%，此前该公司公布Pimco第一季营业利润下挫14%，而德国绩优股指数 重挫2.3%。(完)