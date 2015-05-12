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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 17:38 BJT

表格：沪港通活跃股一览--5月12日

路透香港5月12日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             68.57                       52.10
 买入成交金额                   32.25                       33.01
 卖出成交金额                   36.32                       19.09
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   三安光电        9,550,923    302,610,709     312,161,632
 2                   中信证券      131,785,609    174,986,588     306,772,197
 3                   中国太保       52,991,818    240,521,322     293,513,140
 4                   中国平安      150,468,889    123,338,674     273,807,563
 5                   上汽集团       89,533,278    145,668,029     235,201,307
 6                   海螺水泥      172,125,773     55,556,272     227,682,045
 7                   伊利股份       11,834,276    142,992,057     154,826,333
 8                   上海机场      116,510,908     26,607,533     143,118,441
 9                   鹏博士         44,061,028     98,760,732     142,821,760
 10                  福建水泥      131,411,072        259,488     131,670,560
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 香港交易所      634,491,120     19,168,720     653,659,840
 2                 上海电气        261,147,520    136,307,120     397,454,640
 3                 国美电器        143,618,950    153,082,730     296,701,680
 4                 恒大地产        110,659,560     45,537,610     156,197,170
 5                 中广核电力       96,924,300     51,752,880     148,677,180
 6                 长城汽车          3,403,775    126,635,600     130,039,375
 7                 复星国际         56,521,450     27,344,175      83,865,625
 8                 腾讯控股         48,961,120     27,482,380      76,443,500
 9                 银泰商业         48,957,840     25,759,400      74,717,240
 10                神州数码         48,078,380     26,191,340       74,269,72
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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