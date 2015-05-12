表格：沪港通活跃股一览--5月12日

路透香港5月12日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 68.57 52.10 买入成交金额 32.25 33.01 卖出成交金额 36.32 19.09 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 三安光电 9,550,923 302,610,709 312,161,632 2 中信证券 131,785,609 174,986,588 306,772,197 3 中国太保 52,991,818 240,521,322 293,513,140 4 中国平安 150,468,889 123,338,674 273,807,563 5 上汽集团 89,533,278 145,668,029 235,201,307 6 海螺水泥 172,125,773 55,556,272 227,682,045 7 伊利股份 11,834,276 142,992,057 154,826,333 8 上海机场 116,510,908 26,607,533 143,118,441 9 鹏博士 44,061,028 98,760,732 142,821,760 10 福建水泥 131,411,072 259,488 131,670,560 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 香港交易所 634,491,120 19,168,720 653,659,840 2 上海电气 261,147,520 136,307,120 397,454,640 3 国美电器 143,618,950 153,082,730 296,701,680 4 恒大地产 110,659,560 45,537,610 156,197,170 5 中广核电力 96,924,300 51,752,880 148,677,180 6 长城汽车 3,403,775 126,635,600 130,039,375 7 复星国际 56,521,450 27,344,175 83,865,625 8 腾讯控股 48,961,120 27,482,380 76,443,500 9 银泰商业 48,957,840 25,759,400 74,717,240 10 神州数码 48,078,380 26,191,340 74,269,72 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 曾祥进)