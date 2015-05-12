澳洲经济：2015/16财年预算赤字为351亿澳元，GDP增速料为2.75%

路透堪培拉5月12日 - 澳洲政府预计：

* 2015/16财年预算赤字为351亿澳元，去年12月时预测为312亿

* 2016/17财年预算赤字为258亿澳元，2017/18财年预算赤字为144亿澳元，2018/19财年预算赤字为69亿澳元，

* 净债务将在2016/17财年达到相当于GDP的18%的峰值

* 2015/16财年GDP增速为2.75%，2016/17财年GDP增速为3.25%，2018/19财年GDP增速为3.5%

* 2015/16财年失业率为6.5%

* 2015/16财年CPI涨幅为2.5%