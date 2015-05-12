澳洲经济：2015/16财年预算赤字为351亿澳元，GDP增速料为2.75%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透堪培拉5月12日 - 澳洲政府预计：
* 2015/16财年预算赤字为351亿澳元，去年12月时预测为312亿
* 2016/17财年预算赤字为258亿澳元，2017/18财年预算赤字为144亿澳元，2018/19财年预算赤字为69亿澳元，
* 净债务将在2016/17财年达到相当于GDP的18%的峰值
* 2015/16财年GDP增速为2.75%，2016/17财年GDP增速为3.25%，2018/19财年GDP增速为3.5%
* 2015/16财年失业率为6.5%
* 2015/16财年CPI涨幅为2.5%
此外澳洲政府还详细列明了提议的立法，旨在打击跨国公司避税行为，并称将降低小企业税收，提高儿童抚养补贴。(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。