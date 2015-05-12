欧洲汇市：英镑跳涨至2015年高点，受好于预期的工业生产数据提振

“利多英镑的消息继续浮现，”UKForex的企业业务主管Alex Edwards表示，“由于美国利率前景仍然不确定，且英国选举结果可能继续支撑英镑，英镑/美元的中期前景显得不错。”

欧元兑英镑 削减涨幅，最新报0.7188英镑，数据公布前报0.7223英镑。欧元稍早上涨，追随德国10年期公债收益率的涨势。

英国央行周一一如预期维持利率不变，且未发布声明。英国央行总裁卡尼定于周三公布有关经济成长及通胀预估的季度报告。

“在明天的报告公布后，需要看到英国短期利率上升，才会支撑英镑，否则其涨势就会显得过度，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的外汇策略主管John Hardy表示。(完)

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