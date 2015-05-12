《热点透视》QE战场上，德拉吉是赢家

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik； 编译 王洋

路透伦敦5月12日 - 巨大的债市震荡正在推升欧元区公债收益率。不过德拉吉的魔法正在显效，尽管市场态势好像是背道而驰。作为欧洲央行总裁，德拉吉所推动的量化宽松(QE)正在达到他所希望实现的一个主要目标。

假若欧元区的QE旨在降低主权债收益率，那么德拉吉就得想想哪里出错了。欧元区公债的指标－德国10年期公债收益率在3月QE启动前为0.4%，并且处在下降态势。而截至5月11日，已经达到了0.65%，相当于4月时创下的纪录低点的13倍。

初期迹象显示，信贷市场有所改善，德拉吉应该会对此感到满意，但QE的主要目标并非意在进一步推低已然很低的公债收益率。在欧元区，QE的主要目标是消除通缩心理，因通缩预期可能有深植人心的风险。

就此而言，德拉迹达到目的了。2014年8月，德拉吉曾明确指出了衡量通胀预期的一个标尺－所谓的五年/五年远期利率，当时该指标在下降。此项指标衡量的是投资者对从现在起五年后，通胀率会有何种表现的预期。这项指标已经从1月中旬的不到1.5%上升到1.82%，不过仍然较去年8月时的水平低约15个基点。

不仅仅是市场判断未来通胀率会上升。一项欧盟执委会于4月进行的调查显示，零售和工业公司预计价格会继续攀升，而美国经济周期研究所(ECRI)衡量欧元区通胀前景的指标(结合政府、市场和调查给出的预期)于3月份升至三年半最高。

通胀预期的变化可不完全是欧洲央行的喊话加出手使然。2014年油价的下滑带来了巨大的通缩压力。而自今年1月以来油价已经反弹了逾三分之一。虽说如此，欧洲央行仍值得表扬。今年迄今欧元区五年/五年远期利率上升幅度超过了可比的美国通胀预期指标。