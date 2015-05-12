更新版 1-台湾金融：金融业须取得50%以上股权方可申请公开收购--金管会

(新增金管会官员谈话)

路透台北5月12日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二表示，为促进金融业进一步整并，在一定前提下，金融业将重启公开收购制度，但前提须取得50%以上股权，即日起可向金管会提出申请。

曾铭宗今日召开记者会并指出，金融机构需有适足资本及一定资产规模，才有能力逐步发展为区域性金融机构，并将订定法规依据让金融商品、服务价格合理化，取缔恶性低价竞争，维持市场秩序。

“以前多次劝导，现在就要从法律面着手。”金管会银行局长詹庭祯说。

至于市场关注金融业重启公开收购，他指出，在金管会开放金融业可藉由公开收购进行并购后，即日起可受理金融业者提出公开收购申请，但必须取得过半股权，以期达到金融机构家数减少的目的，如果是股权变动则不考虑。

证期局局长吴裕群也补充称，根据相关现行法规，股权收购超过20%即属强制收购，收购期限从10日至至多50日，达成收购目标，并可申请延期最多30日。

曾铭宗上周三在立法院表示，评估台湾金融机构的合并以民营并民营最为可行；目前已有金控公司向金管会申请将并购民营的金融机构。

此外，金管会也将重新检讨专业投资人定义，持续金融业的海外业务--包括银行、证券及寿险业务的开放。海外金融业务开放包括了国际金融业务分行(OBU)，国际证券业务单位(OSU)和国际保险业务单位(OIU)的业务。