更新版 1-台湾金融：金融业须取得50%以上股权方可申请公开收购--金管会

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(新增金管会官员谈话)
路透台北5月12日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二表示，为促进金融业进一步整并，在一定前提下，金融业将重启公开收购制度，但前提须取得50%以上股权，即日起可向金管会提出申请。
曾铭宗今日召开记者会并指出，金融机构需有适足资本及一定资产规模，才有能力逐步发展为区域性金融机构，并将订定法规依据让金融商品、服务价格合理化，取缔恶性低价竞争，维持市场秩序。
“以前多次劝导，现在就要从法律面着手。”金管会银行局长詹庭祯说。
至于市场关注金融业重启公开收购，他指出，在金管会开放金融业可藉由公开收购进行并购后，即日起可受理金融业者提出公开收购申请，但必须取得过半股权，以期达到金融机构家数减少的目的，如果是股权变动则不考虑。
证期局局长吴裕群也补充称，根据相关现行法规，股权收购超过20%即属强制收购，收购期限从10日至至多50日，达成收购目标，并可申请延期最多30日。
曾铭宗上周三在立法院表示，评估台湾金融机构的合并以民营并民营最为可行；目前已有金控公司向金管会申请将并购民营的金融机构。
此外，金管会也将重新检讨专业投资人定义，持续金融业的海外业务--包括银行、证券及寿险业务的开放。海外金融业务开放包括了国际金融业务分行(OBU)，国际证券业务单位(OSU)和国际保险业务单位(OIU)的业务。
金管会先前的股市扬升方案中推出多种政策放宽，其中股市涨跌幅由现行的7%放宽至10%，已宣布将提前至6月间实施。金管会的相关配套措施包括存托凭证、认购(售)权证及受益凭证等相关商品之涨跌幅度连动调整为10%；期交所也放宽股价指数类期货与选择权及股票期货涨跌幅度至10%；至于信用交易整户担保维持率由现行120%调整为130%，则提早在5月4日实施。 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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