更新版 1-中国数据：1-4月实际使用外资(FDI)同比增11%，路透测算4月同比增10.5%

路透北京5月12日 - 新华社周二援引中国商务部称，中国1-4月实际使用外资(FDI)同比增长11.1%，为444.9亿美元，主要国家和地区对华投资总体保持稳定。

其中现代服务业领域吸收外资增幅较高。1至4月，服务业新设外商投资企业5,636家，实际使用外资281.4亿美元，同比分别增长32.1%和24.8%，占全国吸收外资比重分别为72.4%和63.2%。

根据商务部数据，终止、减资涉及合同外资金额均呈下降趋势。１至４月，全国共计2,262家外商投资企业终止，746家外商投资企业减资，同比分别下降14.5%和26%，涉及合同外资金额分别为99.9亿美元和52亿美元，同比分别下降11.9%和16.8%。