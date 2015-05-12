澳洲评级：预算支持该国AAA评级，展望稳定--穆迪

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透悉尼5月12日 - 评级机构穆迪周二表示，澳洲预算支持该国AAA评级，展望稳定。
穆迪分析师Atsi Sheth称，“预算反映出经济背景具有挑战性，”此前澳洲公布了2015/16年预算。
“如果预算预估随着时间推移更加具体化，那么澳洲预算与债务比率将大致与其他AAA评级国家相符。”
标普称，预算不会马上影响澳洲的评级。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。