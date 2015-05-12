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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 18:30 BJT

澳洲评级：预算支持该国AAA评级，展望稳定--穆迪

路透悉尼5月12日 - 评级机构穆迪周二表示，澳洲预算支持该国AAA评级，展望稳定。

穆迪分析师Atsi Sheth称，“预算反映出经济背景具有挑战性，”此前澳洲公布了2015/16年预算。

“如果预算预估随着时间推移更加具体化，那么澳洲预算与债务比率将大致与其他AAA评级国家相符。”

标普称，预算不会马上影响澳洲的评级。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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