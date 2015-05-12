欧元债市：全球债市大跌后，更多欧债收益率脱离负值--Tradeweb

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透法兰克福5月12日 - Tradeweb周二数据显示，经过债市一波跌势后，收益率负值的欧元区公债比例过去一个月已有所下降。
数据显示，5月8日时，所有欧元计价公债中，约25.2%买价为负值。4月13日时的比例为35.88%。
公债收益率上扬，将使更多债券符合欧洲央行买债对象资格。欧洲央行目前不得购买收益率低于负0.2%的公债。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。