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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 18:48 BJT

欧元债市：全球债市大跌后，更多欧债收益率脱离负值--Tradeweb

路透法兰克福5月12日 - Tradeweb周二数据显示，经过债市一波跌势后，收益率负值的欧元区公债比例过去一个月已有所下降。

数据显示，5月8日时，所有欧元计价公债中，约25.2%买价为负值。4月13日时的比例为35.88%。

公债收益率上扬，将使更多债券符合欧洲央行买债对象资格。欧洲央行目前不得购买收益率低于负0.2%的公债。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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