更正-全球经济：OECD称有迹象显示美国经济放缓，中国失去更多动能

(因英文有误，第四段美国的最新月度综合领先指标从“从98.8降至98.6”更正为“从99.8降至99.6”。)

路透巴黎5月12日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二公布的月度指标显示，美国经济成长似乎走软，而中国持续放缓，同时在欧元区经济复苏之际，法国和意大利表现较优。

OECD称，综合领先指标显示OECD成员国及日本、德国、英国和印度经济稳步增长；该指标旨在预计经济转折点。

该组织表示，“欧元区经济成长动能持续走强，尤其是在法国和意大利；美国出现经济成长动能放缓的迹象，不过这些可能反映的是暂时性因素。”

OECD称美国的最新月度综合领先指标(CLI)从99.8降至99.6，中国从98.1降至97.9。

欧元区CLI持稳于100.7，其中德国为99.8，法国从100.6升至100.8，意大利则从100.9升至101.0。