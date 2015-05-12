更正-全球经济：OECD称有迹象显示美国经济放缓，中国失去更多动能

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(因英文有误，第四段美国的最新月度综合领先指标从“从98.8降至98.6”更正为“从99.8降至99.6”。)
路透巴黎5月12日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二公布的月度指标显示，美国经济成长似乎走软，而中国持续放缓，同时在欧元区经济复苏之际，法国和意大利表现较优。
OECD称，综合领先指标显示OECD成员国及日本、德国、英国和印度经济稳步增长；该指标旨在预计经济转折点。
该组织表示，“欧元区经济成长动能持续走强，尤其是在法国和意大利；美国出现经济成长动能放缓的迹象，不过这些可能反映的是暂时性因素。”
OECD称美国的最新月度综合领先指标(CLI)从99.8降至99.6，中国从98.1降至97.9。
欧元区CLI持稳于100.7，其中德国为99.8，法国从100.6升至100.8，意大利则从100.9升至101.0。
日本CLI从99.9微升至100.0(完)
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