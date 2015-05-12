香港新股：云南水务IPO拟筹资高至16.7亿港元，未来有意进军东南亚市场

路透香港5月12日 - 为基建投资量身打造的政府和社会资本合作（PPP）模式风头正劲，其中水务PPP模式尤为惹人眼球。中国云南省城镇污水处理及供水行业综合服务商--云南水务投资有限公司周二宣布在港首次公开发售（IPO），筹资高至16.67亿港元，公司并指未来有意进军海外市场。

云南水务IPO计划发售约2.875亿股H股，公开发售及向国际配售分别占10%和90%，招股价范围每股5-5.8港元；其股份编号为＂6839＂。

公司财务总监王勇在发布会上表示，得益于PPP发展模式，加上4月政府出台的“水十条”等一系列利好措施，2012至2014年间，云南水务共计得到政府补助约1.1亿人民币，社会资本也在持续进入，通过政企项目合作，定能完成更高效率目标。

他指出，目前公司已有收购项目正在接洽，现阶段依靠所在地昆明的竞争优势，未来有意向东南亚和南亚等海外市场进军。

公司表示，拟将集资所得30%用于为收购污水处理项目提供资金，30%用于投资及发展新污水处理及供水项目，30%用于偿还公司部分即期银行借款，另10%作为营运资金。

该公司2014年度净利润为1.88亿元人民币，较2013年的2.01亿元下跌约6%。