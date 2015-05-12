香港新股：云南水务IPO拟筹资高至16.7亿港元，未来有意进军东南亚市场

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月12日 - 为基建投资量身打造的政府和社会资本合作（PPP）模式风头正劲，其中水务PPP模式尤为惹人眼球。中国云南省城镇污水处理及供水行业综合服务商--云南水务投资有限公司周二宣布在港首次公开发售（IPO），筹资高至16.67亿港元，公司并指未来有意进军海外市场。
云南水务IPO计划发售约2.875亿股H股，公开发售及向国际配售分别占10%和90%，招股价范围每股5-5.8港元；其股份编号为＂6839＂。
公司财务总监王勇在发布会上表示，得益于PPP发展模式，加上4月政府出台的“水十条”等一系列利好措施，2012至2014年间，云南水务共计得到政府补助约1.1亿人民币，社会资本也在持续进入，通过政企项目合作，定能完成更高效率目标。
他指出，目前公司已有收购项目正在接洽，现阶段依靠所在地昆明的竞争优势，未来有意向东南亚和南亚等海外市场进军。
公司表示，拟将集资所得30%用于为收购污水处理项目提供资金，30%用于投资及发展新污水处理及供水项目，30%用于偿还公司部分即期银行借款，另10%作为营运资金。
该公司2014年度净利润为1.88亿元人民币，较2013年的2.01亿元下跌约6%。
云南水务香港公开发售于周三开始接受认购，下周一（18日）中午截止，并计划于5月27日在联交所主板挂牌。招商证券（香港）担任独家保荐人。（完） (发稿 黄思艺；审校 梁慧仪/曾祥进)
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