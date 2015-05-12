香港个股：恒生银行再度减持兴业银行股份，套现约210亿港元

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透香港5月12日 - 汇丰控股 旗下恒生银行 周二宣布，已签订配售协议按每股17.68元人民币出售兴业银行 不超过9.507亿股股份，筹资约168亿元人民币（约210亿港元）。
此次减持完成后，恒生银行在兴业银行的持股量将降至0.88%。
恒生银行上一次于今年2月减持兴业银行不超过5%股份，当时配售价13.36元人民币，套现127.3亿元人民币。
是次恒生银行再减持兴业银行股份，相当于后者已发行股本4.99%。配售价较兴业银行今天收盘价18.8元折让近6%。
恒生银行表示，预期是次出售兴业银行股份可带来约76亿港元净收益，连同上次减持,共可带来约104亿港元净收益，并将于今年底止年度收益表中确认。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。