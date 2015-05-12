中国政策：将允许地方债纳入国库及商业银行抵押品范围—消息

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京/香港5月12日 - 为解决地方债置换问题，三位消息人士周二透露，中国将允许地方债纳入中央国库和地方国库现金管理抵押品范围，并将允许地方债纳入央行SLF(常备借贷便利)，MLF(中期借贷便利)和PSL(抵押补充贷款)的抵押品范围。
消息人士表示，财政部、央行、银监会统一发文指出，将允许地方债纳入商业银行抵押品范围，并可按规定在交易场所展开回购交易。
上述人士表示，地方债利率低，对商业银行、保险公司等债券市场主力吸引力不足，为鼓励银行买债和放贷，央行、财政部等监管层发文允许银行以地方债抵押，则银行直接从财政部、央行等获得低成本资金。
路透尚未能联络到财政部、央行和银监会对上述消息给予评论。
日前，央行货币政策执行报告表示，要针对金融深化和创新发展进一步完善调控模式，疏通货币政策向实体经济的传导渠道。
央行指出，灵活运用各种货币政策工具，完善中央银行抵押品管理框架。 (完) (记者 毕晓雯/赵红梅/李铮；审校 屈桂娟)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。