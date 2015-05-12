中国政策：将允许地方债纳入国库及商业银行抵押品范围—消息

路透北京/香港5月12日 - 为解决地方债置换问题，三位消息人士周二透露，中国将允许地方债纳入中央国库和地方国库现金管理抵押品范围，并将允许地方债纳入央行SLF(常备借贷便利)，MLF(中期借贷便利)和PSL(抵押补充贷款)的抵押品范围。

消息人士表示，财政部、央行、银监会统一发文指出，将允许地方债纳入商业银行抵押品范围，并可按规定在交易场所展开回购交易。

上述人士表示，地方债利率低，对商业银行、保险公司等债券市场主力吸引力不足，为鼓励银行买债和放贷，央行、财政部等监管层发文允许银行以地方债抵押，则银行直接从财政部、央行等获得低成本资金。

路透尚未能联络到财政部、央行和银监会对上述消息给予评论。

日前，央行货币政策执行报告表示，要针对金融深化和创新发展进一步完善调控模式，疏通货币政策向实体经济的传导渠道。