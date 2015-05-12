更新版 1-台湾货币市场：短率续处区间低位，整体资金情势宽裕但需求疲软

* 短率续处区间低位

* 资金情势依旧宽裕

* 短票和RP利率持稳 (更新拆款及央行发行存单数据)

记者 詹静宜

路透台北5月12日 - 台湾银行间短率周二续处区间低位。资金调度人士表示，尽管央行持续冲销市场游资带动存单发行余额逼近7兆(万亿)大关，但整体资金情势仍旧宽裕，目前银行间资金水位高涨，令短率持于当前低位水准。

他们并指出，本旬至今货币市场资金多但需求不振，多数银行只能仰赖央行冲销隔夜拆款过剩资金，致银行间累积超额准备持续攀升，本旬才六个交易日累积超额准备已近1,500亿台币，短率料续贴紧低位。

“ 早上先打一圈，都没有需求。”一位资金拆出方的大型民营银行交易员说。

另位大型票券资调人士表示，目前货币市场投资工具较为有限，为求消化手边闲置资金，部分银行陆续对其调降一周拆款利率至0.40-0.415%，距离隔夜拆款利率的0.388%已相去不远。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日也收在0.387%；今日区间落在0.295-0.400%，同上日。一周拆款利率区间落在0.380-0.450%，与上日相同；两周拆款利率则落在0.388-0.45%，上日在0.388-0.44%。

**短票利率靠向低位**

短票方面，一位大型票券商表示，周二发票量持续偏少，在钱多票少的情况下，分配给各家银行的量相当有限，短票交投仍以区间低位为主，或拉长至60天期、成交在0.58%，交投利率略往区间低位靠拢。

“雨下这么多还是缺水，央行冲销这么多还是多钱。”一大型票券商交易员说。

上述交易员称，由于央行营造宽松环境，银行间资金水位满溢，急寻去化资金管道，但短票量能偏少难以去化银行间踊跃的买票需求，短票成交在区间低位的比重逐渐提高。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%；部分中小型票券商仍有成交0.58-0.59%，交投较上日渐靠向区间低位。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.577%，前日为0.581%，成交量82亿台币，前日为148亿。

台湾央行周二公布，共发行991亿台币存单，与今日存单到期金额968亿台币相较，存单发行余额增23亿。

本周央行存单到期金额总计为8,406.7亿台币，本周余日到期情况分别为周三1,944.5亿、周四1,414.2亿、周五2,024.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为189亿台币，累积超额准备为1,658亿台币、加计前期1%的超额准备为3,579亿台币。

**RP利率持稳**

债市附买回(RP)市场方面，一位证券资调人士表示，目前投信、寿险端资金仍偏多，积极寻求券源去化资金压力，但券源略显不足，RP利率持稳既有区间低位。

〞市场资金宽松，又没有什么投资工具，这样下去要再调降利率。〞另一位大型票券商交易员说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致持平上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.54%，极短天期成交在0.46%，大致持稳上日。成交利率高低与票券商条件和承作对象不同，有所差异。