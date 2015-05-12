国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水走阔，即期船货交易偏弱

路透5月12日 - 亚洲380-cst燃料油贴水周二趋软，因即期船货交易走低；6月/7月价差偏软，但仍守在三年高位附近。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水扩大0.67美元，至每吨3.69美元，为周三以来最阔水准。

380-cst燃料油6月/7月价差缩窄0.50美元，至每吨9美元，为上周四来首次趋弱。

路透数据显示，180-cst燃料油6月/7月价差也缩窄0.50美元，报每吨11美元。

不过交易商表示，在原油价格走坚的支撑下，船用燃油升水在尾盘上升。

船用燃油较380-cst船货每吨升水3.41美元，较上日上涨2.15美元。

现货市场上有三笔成交回报。

Gunvor向BP出售20,000吨380-cst燃料油，船期5月27-31日，每吨376美元。

道达尔向兴隆出售20,000吨380-cst燃料油，船期6月1-5日，每吨较新加坡现货报价贴水4美元。

雪佛龙向Coastal出售20,000吨380-cst燃料油，船期5月31日-6月4日，每吨较新加坡现货报价贴水4美元。(完)

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