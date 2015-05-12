国际油市：亚洲柴油和航煤市场受亚非需求走强支撑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡5月12日 - 亚洲柴油和航煤需求走强，交易商表示，越南、缅甸、斯里兰卡和非洲的现货需求支撑价差。
一行业消息人士称，越南主要燃料进口商Petrolimex寻购95,000吨柴油，多数将储存于保税转运站，等待输往较小型的沿海港口。
另一燃料进口商Saigon Petro也寻购6月船货，不过数量较少。
来自非洲的需求亦支撑市场。莫桑比克一笔六个月定期合约寻购700,000吨柴油和航煤。
新加坡现货市场有两笔柴油交易成交，无航煤交易。
托克(Trafigura)从Winson Oil买进150,000桶含硫量500ppm柴油，5月27-31日装运，每桶较新加坡5月25-29日报价均价升水0.40美元。
托克并向联合石化购买150,000桶含硫量500ppm柴油，6月2-6日装运，每桶较新加坡6月2-8日报价均价升水0.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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