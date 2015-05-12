中国房地产：房地产税征收存法理障碍，未来规模或有限—专家

路透北京5月12日 - 对于中国迟迟未获进展的房地产税，原国家税务总局副局长许善达周二表示，土地国有制下征收私人住宅的房地产税，少有他国的可借鉴经验，即便将来全面开征，规模也会比私有土地经济体房产税的规模小很多。

他在清华《财经》•现代政府与公共治理论坛上称，税制结构的调整，一定是随着经济发展逐渐演化的过程，难以主观设计，在中国经济发展水平不太高、土地资产国有的情况下，设计大比重的财产税是不符合国情的。

许善达现任联办财经研究院院长。

“财产税要实现像发达国家那么一个比重，在政府的收入中占那么大的份额，我觉得至少不是近期内可以看得见的。”他称。

他指出，中国的房地产税，是土地国有制下对私人住宅征收的财产税，这在国际上难以找到借鉴先例。即便将来全面开征，规模也远不及私有制下的房产税规模大小。

中国房产税试点自2011年1月28日启动，虽已过去四年多，但范围仍仅限于在重庆和上海这两个最初的试点城市。

许善达强调，提出一个新税收政策，用对单一的封闭经济体的经济学分析已经不够，必须要考虑在一个开放的多个经济体，人、钱、资产都可以自由流动的情况下，政策会有什么效果。

他举例来说，上海试点房产税，最高兴的是苏州、杭州等城市，因为人才会往那边流动，上海为此规定特殊条款，凡是纳入上海市人才引进计划的，一律不征房产税。同时试点房产税和营业税改增值税，房产税未有城市跟进试点，而营改增，各地却很积极。