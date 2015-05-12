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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 19:29 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及五周高点，因马币走软且出口需求强劲

路透吉隆坡5月12日 - 马来西亚棕榈油期货周二升至五周高点，受马币(林吉特)趋弱和5月初需求强劲的提振。

“这个月前10天出口好极了，今天马币也走弱。”吉隆坡一外资商品经纪商交易员说。

“技术面来看，市场看来也有利。价格突破2,200马币且守住这道水准。下道阻力将在2,250-2,270马币。”这名交易员并称。

指标7月棕榈油合约 周二盘中触及2,230马币，为4月7日以来最高水准；终场收在2,224马币，上涨1.3%。

整体成交量47,004口，高于一般均值的35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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