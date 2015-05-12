东南亚股市：多下跌，泰国市场触及逾四个月低点

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透曼谷5月12日 - 泰国股市周二触及逾四个月低点，泰铢走贬之际投资人场外观望；而其他东南亚市场也多下跌，外资流出，且希腊和国际债权人的债务协商忧虑罩顶。
泰国股市收低1%至1,485.72点，为1月6日以来最低收盘价。成交量仅有过去30个交易日均量的70%，79亿股易手。
一东南亚的经纪商称，投资人等待稍后MSCI明晟公布半年一度的指数成份评估。
新加坡股市结束二连涨收低。马来西亚股市收在3月23日以来最低水准。越南股市则创4月6日以来最低收位。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.37%。
但印尼和菲律宾股市逆势上扬，其国内投资人买进，但外资在两地均卖超。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 407.25 -2.72 -0.66 -0.86 410.77
新加坡 3442.33 -28.47 -0.82 +2.29 3365.15
马来西亚 1798.61 -6.88 -0.38 +2.12 1761.25
泰国 1485.72 -15.58 -1.04 -0.80 1497.67
印尼 5205.61 33.13 +0.64 -0.41 5226.95
菲律宾 7794.55 16.65 +0.21 +7.80 7230.57
越南 544.41 -7.26 -1.32 -0.22 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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